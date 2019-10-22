Крыму выделят почти 270 млн на сохранение лесов

В Крыму стартует проект «Сохранение лесов», в рамках которого выделено 269,23 млн рублей на период с 2019 по 2021 год. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на и.о. министра экологии и природных ресурсов республики Крым Геннадия Нараева.

По словам министра, срок реализации регионального проекта - пять лет, с 2019 по 2024 года. Финансирование пойдет на восстановление лесных массивов, покупку и установку пожарной и лесохозяйственной техники. Нараев отметил, что в текущем году 29,1 млн рублей было дополнительно выделено на приобретение лесопожарной техники благодаря качественной реализации проектных обязательств.

И.о. главы минэкологии отметил, что на 2020 и 2021 года финансирование предусмотрено в меньшем объеме: чуть более 70 млн на каждый период в сравнении со 118 млн рублей в этом году.

