Крымский мост вновь открыт для автомобилей после временного закрытия

Автотранспорту вновь разрешён проезд по Крымскому мосту с утра 20 мая спустя некоторое время после временного перекрытия движения. Об этом информирует официальный Телеграм-канал, который оперативно освещает обстановку на транспортном переходе.

Сообщение о закрытии моста появилось в 9:04 утра. Запрет на движение продлился около 70 минут.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после девяти часов утра воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Информацию об этом распространил губернатор города федерального подчинения Михаил Развожаев.

