Крымский мост вновь открыт для автомобилей после временного закрытия
20 мая 202410:50
Автотранспорту вновь разрешён проезд по Крымскому мосту с утра 20 мая спустя некоторое время после временного перекрытия движения. Об этом информирует официальный Телеграм-канал, который оперативно освещает обстановку на транспортном переходе.
Сообщение о закрытии моста появилось в 9:04 утра. Запрет на движение продлился около 70 минут.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после девяти часов утра воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Информацию об этом распространил губернатор города федерального подчинения Михаил Развожаев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru