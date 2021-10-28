Крым может стать первым «covid-free» регионом России
Крым планирует стать первым «свободным» от коронавируса регионом благодаря экспресс-тестам собственного производства. Об этом заявил директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона, сообщает ТАСС.
Производство тестов на COVID-19 на полуострове готовятся запустить ещё до наступления 2022 года. Точность произведённых тестов очень высока – 98%, подчеркнул Ворона.
«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна», — объяснил он.
Ранее Севастополь ужесточил правила въезда в город во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. На границах города будут стоять блок-посты.
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