Крым может стать первым «covid-free» регионом России

Крым планирует стать первым «свободным» от коронавируса регионом благодаря экспресс-тестам собственного производства. Об этом заявил директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона, сообщает ТАСС.

Производство тестов на COVID-19 на полуострове готовятся запустить ещё до наступления 2022 года. Точность произведённых тестов очень высока – 98%, подчеркнул Ворона.

«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна», — объяснил он.

Ранее Севастополь ужесточил правила въезда в город во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. На границах города будут стоять блок-посты.

