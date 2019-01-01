Кронштадт обещают за пять лет сделать лучшим городом Европы
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов сделал громкое заявление о том, что через пятилетку Кронштадт станет лучшим городом Европы.
— Я всем говорю покупать квартиры в Кронштадте, через 5-7 лет это будет лучший город Европы, — заявил на встрече с местными жителями Беглов.
Очевидно, в своих обещаниях врио главы Санкт-Петербурга делает большую ставку на проект «Родной район», который стартовал в апреле. На сегодняшний день кронштадтцы подали уже 600 заявлений, большая часть которых связана с благоустройством городского пространства Кронштадта и его инфраструктурой.
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