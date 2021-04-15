Координационный центр по вопросам социального стационарного обслуживания открылся в Москве

Единый Координационный центр стационарного социального обслуживания открылся для жителей столицы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела», — рассказала Ракова.

Заммэра пояснила, что эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат, проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение, помогут связаться с проживающими в интернатах близкими, подскажут статус рассмотрения документов и проследят за своевременным оказанием социальной помощи.

По словам Раковой, в столичный департамент труда и социальной защиты ежегодно поступает не менее 3 тысяч обращений по вопросам деятельности городских домов-интернатов для взрослых. Ожидается, что единый координационный центр позволит ускорить коммуникацию домов-интернатов с организациями здравоохранения, органами опеки, другими учреждениями соцзащиты Москвы.

Порядок получения социальной помощи в столице останется прежним. Как подчеркнула заммэра, родственники или представители нуждающихся в соцпомощи горожан смогут, как и раньше, подать заявление в любом центре госуслуг «Мои документы».

В рамках координационного центра продолжит работу горячая линия психологической поддержки «Мы рядом», открывшаяся в октябре 2020 года. Изначально специалисты помогали сотрудникам и подопечным соцучреждений справиться с переживаниями и ограничениями из-за эпидемиологической ситуации. Операторы продолжат оказывать психологическую поддержку работникам и жителям домов-интернатов, а также их близким. Консультация по стационарному социальному обслуживанию в Москве доступна по телефону 8-495-276-11-55.

