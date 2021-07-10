Конкурс «Необычная Россия» нашел своих победителей
Видеоролик Сергей Руденко из Краснодарского края о станице Варениковской победил в конкурсе «Необычная Россия», организованном на цифровой платформе «ЯRUS». Создатели предложили всем пользователям рассказать о какой-либо территории нашей страны и показать ее в необычном свете.
Организаторы призывали «заявить о себе и своем городе», рассказать о его уникальности. Проект соцсети «ЯRUS» понравился пользователям – в нем участвовало более пяти тысяч человек из 73 субъектов страны.
В финале Сергей Руденко из Краснодарского края победил с роликом, рассказав об уникальных природных достопримечательностях станицы Варениковской. Еще двумя победителями стали Анна Ваганова и Ольга Хомутова, рассказавшие о городе Орле и его истории, а также Руслан Итакаев, снявший красивую видеопрезентацию Сарпинского острова.
Победители получат полезные призы и памятные подарки - квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, смартфон iPhone 12 Pro на 256gb и цифровую камеру GoPro.
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