Княжевская: Школу с детским садом построят на западе Москвы
Строительство школы с детским садом и спортивным кластером собираются построить в Очаково-Матвеевском, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Предполагается построить пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трехэтажную пристройку дошкольного отделения», - сказала Княжевская.
Площадь застройки составит 2,3 гектара. Это позволит на территории образовательного учреждения дополнительно создать спортивный кластер с игровыми площадками для детей всех возрастов, а также прогулочные зоны.
Общая площадь будущей школы и детского сада составит около 23 тысяч квадратных метров. Планируется, что ввод в эксплуатацию новой школы состоится до 2024 года.
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