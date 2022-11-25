Княжевская: Школу с детским садом построят на западе Москвы

Строительство школы с детским садом и спортивным кластером собираются построить в Очаково-Матвеевском, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Предполагается построить пятиэтажный корпус общеобразовательной школы, а рядом с ним — трехэтажную пристройку дошкольного отделения», - сказала Княжевская.

Площадь застройки составит 2,3 гектара. Это позволит на территории образовательного учреждения дополнительно создать спортивный кластер с игровыми площадками для детей всех возрастов, а также прогулочные зоны.

Общая площадь будущей школы и детского сада составит около 23 тысяч квадратных метров. Планируется, что ввод в эксплуатацию новой школы состоится до 2024 года.





