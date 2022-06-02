Кладбище Комсомольска-на-Амуре закрыли из-за медведей

Городское кладбище Комсомольска-на-Амуре в очередной раз пришлось закрыть из-за того, что там объявился медведь. Администрация города призвала граждан не посещать объект, пока он не будет открыт официально.

Медведи каждый год периодически приходят на кладбище Комсомольска-на-Амуре, расположенное рядом с лесом. Хищников привлекает запах свежих захоронений, косолапые разрушают надгробия и разрывают могилы. При этом людей «налётчики» не опасаются.

Местные жители говорят, что видели на кладбище медведей разных пород - бурых, гималайских. Летом прошлого года туда в поисках пропитания забрела самка с медвежатами.

Специальный комбинат коммунального обслуживания привлёк для решения проблемы охотоведов. Однако отстрел решает проблему лишь на время.

Комсомольска-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края и четвёртый на Дальнем Востоке. Он расположен на левом берегу реки Амур.

