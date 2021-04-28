Керимов выплатит дагестанским семьям по 20 тысяч рублей в честь Рамадана

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов выделит семьям республики по 20 тысяч рублей в честь священного для мусульман месяца Рамадан (12 апреля — 12 мая). Об этом сообщил госсекретарь республики, помощник Керимова Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

По его словам, материальную помощь получат семьи из Докузпаринского (где родился Керимов) и Сулейман-Стальского (родного для супруги сенатора Фирузы Ханбалаевой) районов.

Кроме того, выплаты в рамках благотворительной акции получат семьи из любимого города Керимова Дербента, Дербентского района, а также села Салта в Гунибском районе, которое сенатор «считает своей второй родиной».

Как отметил Абакаров, материальную помощь выделят нескольким десяткам тысяч семей. Также выплаты получат более 50 семей, воспитывающих «особенных детей».

