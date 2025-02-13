Казань выбрали культурной столицей исламского мира
13 февраля 202512:37
Казань избрали культурной столицей исламского мира в следующем году. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Казань - культурная столица исламского мира в 2026 году», - написал руководитель республики в Telegram.
Соответствующее решение приняли министры культуры государств Организации исламского сотрудничества в Джидде.
Ранее стало известно, что Уфа получила статус столицы детского туризма в 2025 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru