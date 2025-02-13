Казань выбрали культурной столицей исламского мира

Казань избрали культурной столицей исламского мира в следующем году. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Казань - культурная столица исламского мира в 2026 году», - написал руководитель республики в Telegram.

Соответствующее решение приняли министры культуры государств Организации исламского сотрудничества в Джидде.

Ранее стало известно, что Уфа получила статус столицы детского туризма в 2025 году.

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ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
ТЕГИ:ТатарстанКазань

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