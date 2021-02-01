Карта «Тройка» заработала в Московской области
Оплата проезда транспортной картой «Тройка» стала доступна в автобусах Московской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков отметил, что «Тройку» принимают в 305 городских маршрутах «Мострансавто» в 53 городских округах и оплатить проезд картой можно в более чем 1,1 тысячи подмосковных автобусов.
Стоимость проезда при оплате картой «Тройка» в подмосковных автобусах составит 37 рублей, что аналогично оплате проезда по банковской карте. По словам Трескова, пассажиры смогут экономить 42 рубля ежедневно и более 15 тысяч рублей ежегодно в сравнении с наличной оплатой.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов добавил, что экосистема карты «Тройка» дает пассажиру возможность не только оплачивать проезд в транспорте, но и приобретать билеты в музеи или на каток, пользоваться бонусной программой.
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