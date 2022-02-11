Калужский губернатор заявил о выходе области из программы переселения соотечественников

Калужская область покидает программу по содействию переселению соотечественников, которые живут за рубежом. Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам главы области, таким образом регион заблокирует возможность получать российское гражданство уроженцам Средней Азии.

Ранее в пятницу Шапша нанес визит в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе области, где обнаружил не владеющих русским языком иностранцев, которые при этом обладают сертификатами по знанию языка.

Шапша также заявил, что документы от мигрантов с фальшивыми сертификатами на знание языка будут направляться в органы внутренних дел.

