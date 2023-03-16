Калужский губернатор анонсировал масштабные работы по объектам здравоохранения
Капитальный ремонт 15 объектов здравоохранения запланирован в этом году в Калужской области, начнут также работу 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Такие план озвучил губернатор Владислав Шапша, выступая с отчетом о работе регионального правительства по итогам 2022 года.
Глава области рассказал, что за прошлый год было обновлено 56 корпусов поликлиник, ФАПов, а также врачебных амбулаторий. Работы удалось провести благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Кроме того, было закуплено 43 автомобиля и почти две тысячи единиц оборудования для оказания качественной медицинской помощи. В предстоящем апреле пациентов примет высокотехнологичное отделение на базе областной инфекционной больницы в Калуге. В 2024 году откроется многопрофильная поликлиника на Правобережье областного центра.
Как уточнил Владислав Шапша, в текущем году начнётся строительство межрайонных больниц в городах Козельск и Людиново. Причём, впервые средства на эти цели привлекаются по концессионным соглашениям.
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