Калужских водителей начнут штрафовать за начало движения на желтый
8 февраля 202320:46
Водителей в Калужской области будут штрафовать за движение на желтый сигнал светофора.
Теперь видеозаписи с камер наблюдений будут использоваться в качестве доказательства. Согласно ПДД, желтый сигнал светофора запрещает движение машин.
При этом если участник движения не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, ему позволительно проехать на желтый свет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru