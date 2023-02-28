Калужских водителей начнут штрафовать за начало движения на желтый

Водителей в Калужской области будут штрафовать за движение на желтый сигнал светофора.

Теперь видеозаписи с камер наблюдений будут использоваться в качестве доказательства. Согласно ПДД, желтый сигнал светофора запрещает движение машин.

При этом если участник движения не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, ему позволительно проехать на желтый свет.

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ТЕГИ:ВодителиКалужская Область
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