Калужских водителей начнут штрафовать за начало движения на желтый

Водителей в Калужской области будут штрафовать за движение на желтый сигнал светофора.

Теперь видеозаписи с камер наблюдений будут использоваться в качестве доказательства. Согласно ПДД, желтый сигнал светофора запрещает движение машин.

При этом если участник движения не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, ему позволительно проехать на желтый свет.

