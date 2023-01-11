Калужская область вошла в Топ-5 по пропаганде комплекса ГТО в РФ
Калужская область оказалась на четвёртом месте рейтинга субъектов федерации в плане эффективности пропаганды комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») в средствах массовой информации. Итоги этой работы за последний квартал 2022 года подвёл федеральный оператор программы - «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Количеством публикаций в СМИ, посвящённых ГТО, отличились Калуга, Боровский, Дзержинский, Думиничский и Жуковский районы области.
Всего по России в комплексе ГТО на конец минувшего года участвовали около 20 миллионов человек. Такую статистику обнародовал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Из этого числа 6,3 миллиона получили знаки отличия.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, чтобы пропаганда здорового образа жизни возымела должный эффект необходимы годы работы, а также повышение уровня жизни.
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