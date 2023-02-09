Калужская область вошла в пятерку лучших в России по эффективности поддержки экспорта
23 компании из Калужской области заключили в 2022 году свои первые экспортные контракты, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что региональный Центр поддержки экспорта за год поднялся на 3 позиции во всероссийском рейтинге и оказался на 4 месте.
По словам главы области, в 2022 году его специалисты помогли 70 компаниям заключить экспортные контракты на общую сумму около 2.3 миллиардов рублей.
Также губернатор рассказал о планах калужского бизнеса. Он привел в пример, открывшееся в 2016 году в регионе производство гранолы компанией «Гранолайф», которая выпускает натуральные завтраки из смеси злаков с добавлением орехов, сухофруктов и ягод.
«На предприятии строго следят за качеством ингредиентов. Так, ранний высокоурожайный сорт белозерного овса Айвори доставляется напрямую из Алтая. Продукция фирмы уже поставляется в Монголию, Грузию, Казахстан и республику Беларусь. При этом здесь продолжают искать новые рынки сбыта», - написал Шепша.
Он также добавил, что «Гранолайф» ведет сейчас переговоры о поставках во Вьетнам продуктов питания.
Другое предприятие области, производящие медоборудование - компания «Листон», как сообщил губернатор, налаживает сотрудничество с Алжиром.
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