Кадыров награжден премией чеченского телеканала как лучший мобильный репортер
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в 45 тысяч рублей от телеканала «Грозный» как лучший мобильный репортер. В заявлении телеканала, которое распространило РИА Новости, говорится, что награда вручена за качественный контент и содействие в освещении происходящих в республике событий.
Телерадиокомпания отметила, что Кадыров не раз присылал свои «эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест», снятые на мобильный телефон.
«Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», - добавил телеканал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Эксперт назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам по итогам года
- Кадыров награжден премией чеченского телеканала как лучший мобильный репортер
- От коронавируса умер глава глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич
- «Ненависть!» «Казанский стрелок» назвал мотивы массового убийства
- Цена газа на бирже обновила рекорд пятый день подряд
- Фетисов предложил создать новое министерство
- Адвокат: арест комика Мирзализаде признали законным
- Роскомнадзор разблокировал сайта DeviantArt
- Смог от пожаров в Якутии окутал столицу Казахстана
- Масляные пятна доплыли до дельфинария между Анапой и Новороссийском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru