Кадыров награжден премией чеченского телеканала как лучший мобильный репортер

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в 45 тысяч рублей от телеканала «Грозный» как лучший мобильный репортер. В заявлении телеканала, которое распространило РИА Новости, говорится, что награда вручена за качественный контент и содействие в освещении происходящих в республике событий.

Телерадиокомпания отметила, что Кадыров не раз присылал свои «эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест», снятые на мобильный телефон.

«Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем», - добавил телеканал.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КадыровРамзан Кадыров
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