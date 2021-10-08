Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств регионам на поддержку фермерам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что речь идет о перераспределении части федерального бюджета, которая предусмотрена на помощь фермерским хозяйствам в 2021 году.

Сообщается, что помощь получат Северная Осетия, Хакасия, Красноярский край, Нижегородская, Ивановская, Оренбургская, Самарская и Иркутская области.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства выделят ещё более 5,1 миллиарда рублей, которые направят в регионы для обеспечения бесплатными лекарствами больных коронавирусом.

