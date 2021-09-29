Избранная в Госдуму мэр Омска Фадина ушла в отставку

Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку. Решение о прекращении полномочий принял Горсовет. Об этом сообщает ТАСС.

Фадина покинула должность досрочно, одержав победу на выборах в Госдуму по 141-му Любинскому одномандатному округу.

До избрания нового мэра Омска его обязанности будет исполнять первый заммэра, глава департамента городского хозяйства администрации Евгений Фомин.

Фадина занимала пост мэра Омска с 2017 года и была первой главой города, избранной депутатами горсовета.

