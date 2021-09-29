Избранная в Госдуму мэр Омска Фадина ушла в отставку
Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку. Решение о прекращении полномочий принял Горсовет. Об этом сообщает ТАСС.
Фадина покинула должность досрочно, одержав победу на выборах в Госдуму по 141-му Любинскому одномандатному округу.
До избрания нового мэра Омска его обязанности будет исполнять первый заммэра, глава департамента городского хозяйства администрации Евгений Фомин.
Фадина занимала пост мэра Омска с 2017 года и была первой главой города, избранной депутатами горсовета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- СМИ: Талибы начали операцию против ИГ в Кабуле и Нангархаре
- Московскому ТЦ «Гагаринский» грозит закрытие за несоблюдение масочного режима
- РЖД откажутся от приготовления блюд в вагонах-ресторанах и снизят стоимость питания
- Избранная в Госдуму мэр Омска Фадина ушла в отставку
- ФАС одобрила Шереметьево покупку доли в «Библио-Глобусе»
- Рейс Москва-Барнаул вынужденно сел в Нижнем Новгороде
- Обыски прошли в московском офисе IT-компании Group-IB
- В воинской части Свердловской области скончался второй солдат за два дня
- Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление каналов RT
- Шопинг приблизил климатическую катастрофу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru