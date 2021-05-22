Из-за пандемии последние звонки в школах пройдут с ограничениями
В школах проходят последние звонки, из-за пандемии коронавируса многие регионы ввели ограничения при проведении мероприятий для выпускников. Об этом сообщает РИА Новости.
В Московской области дата последних звонков утверждена, это 21 и 22 мая. Праздники проходят в очном формате, однако участники должны соблюдать меры противоэпидемической безопасности. В Санкт-Петербурге участники последних звоноков должны соблюдать социальную дистанцию. В Калининградской области увеличили время между двумя линейками подряд, оно должно составлять не менее трех часов.
В части российских регионов на линейках для выпускников смогут присутствовать только сами учащиеся выпускных классов. В Магадане торжественные мероприятия организованы только для одиннадцатиклассников. Ученики девятых классов проведут только классные часы.
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