Из-за пандемии последние звонки в школах пройдут с ограничениями

В школах проходят последние звонки, из-за пандемии коронавируса многие регионы ввели ограничения при проведении мероприятий для выпускников. Об этом сообщает РИА Новости.

В Московской области дата последних звонков утверждена, это 21 и 22 мая. Праздники проходят в очном формате, однако участники должны соблюдать меры противоэпидемической безопасности. В Санкт-Петербурге участники последних звоноков должны соблюдать социальную дистанцию. В Калининградской области увеличили время между двумя линейками подряд, оно должно составлять не менее трех часов.

В части российских регионов на линейках для выпускников смогут присутствовать только сами учащиеся выпускных классов. В Магадане торжественные мероприятия организованы только для одиннадцатиклассников. Ученики девятых классов проведут только классные часы.