Иркутский губернатор выступил за режим ЧС в Прибайкалье и Якутии из-за пожаров

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал предложение о введении межрегионального режима чрезвычайной ситуации в Прибайкалье и Якутии в связи с лесными пожарами. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

С такой инициативой ранее выступили министерство природных ресурсов и экологии и Федеральное агентство лесного хозяйства, учитывая сложную обстановку по возгораниям на территории двух сопредельных субъектах федерации.

В Иркутской области с 6 августа действует режим ЧС регионального уровня в семи районах.

На заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Кобзев сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро в Иркутской области действовали 28 лесных пожаров на общей площади 123,5 тысяч гектаров. Шесть из них удалось локализовать. Огонь не угрожает населенным пунктам.

В Якутии лесные пожары угрожают четырем населенным пунктам, сообщил глава республики Айсен Николаев. Ситуацию осложняет то, что из-за сильного ветра пожары растягиваются на несколько десятков километров.

Президент РФ Владимир Путин поручил сегодня главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Туда уже направлены два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, Ил-76 министерства и 200 спасателей.

