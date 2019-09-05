Ипотека под 2% нравится? А на Дальнем Востоке?

Ипотека под два процента – это словосочетание, звучащее в нашей стране как небывальщина, уже в этом году станет реальностью на Дальнем Востоке. Идею льготного жилищного кредитования в регионе с такой низкой процентной ставкой поддержал президент Путин. Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства сообщил, что программа ипотеки для молодых семей под 2% годовых будет запущена в текущем году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Он обратил внимание на то, что уже сейчас на Дальнем Востоке действует льготная 5-процентная ставка, но «коллеги убедили, что этого недостаточно», - сказал Путин. Одновременно, по его словам, необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья в ДФО, сделав его максимально доступным. Привлекательное решение, - так прокомментировал инициативу в эфире НСН гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский:

«Только сегодня заглянул в социальные сети, увидел, что люди пишут по этому поводу. Они срочно собираются ехать, когда ипотеку дают под 2%. Это радикальное и действенное решение, привлекающее интерес к жизни в регионе»

Привлекательное, но не единственно необходимое. Конечно, двухпроцентная ипотека позволит удержать молодежь на Дальнем Востоке от переезда в европейскую часть России. Однако необходимо еще что-то, ради чего стоит оставаться: работа с хорошей зарплатой, качественное образование и медобслуживание, досуговая и развлекательная инфраструктура. За первым шагом должен последовать целый комплекс мер повышения качества жизни в дальневосточном регионе, - отметил Виктор Потуремский:

«Возможность приобретения жилье – один из важнейших критериев в оценке качества жизни. Но всё зависит от экономики, рабочих мест, доходов. Решение должно приниматься комплексно. За этим стоят и будут реализовываться программы, связанные с развитием экономики, занятости, доходов людей».

Понимание необходимости самых разноплановых шагов для повышения привлекательность региона есть и у руководства. В числе предложений, озвученных Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме - двукратное увеличение зарплат земским врачам и учителям на Дальнем Востоке.

Будут работа, зарплата, достойные условия жизни и отдыха - тогда сработает и двухпроцентная ипотека. Пока же ответы на два вопроса подряд представляются далеко не идентичными: вам нравится перспектива покупки жилья в кредит под два процента? А на Дальнем Востоке?

