Ипотека плюс работа и зарплата. Дальний Восток отреагировал на снижение ставок

Президент России Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа будет запущена уже в нынешнем году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Об этом глава государства заявил на полях Восточного экономического форума.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал в беседе с НСН такое решение властей очень привлекательным, но не единственным, чтобы люди захотели массово переезжать на Дальний Восток.

«Только сегодня заглянул в социальные сети, увидел, что люди пишут по этому поводу. Они срочно собираются ехать, когда ипотеку дают под 2%. Это радикальное и действенное решение, привлекающее интерес к жизни в регионе. Это важное и яркое событие»,- отметил политтехнолог.