Ипотека плюс работа и зарплата. Дальний Восток отреагировал на снижение ставок
Гендиректор Центра стратегического планирования назвал НСН еще несколько факторов, которые сделают регион самым привлекательным в стране.
Президент России Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Программа будет запущена уже в нынешнем году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Об этом глава государства заявил на полях Восточного экономического форума.
Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский назвал в беседе с НСН такое решение властей очень привлекательным, но не единственным, чтобы люди захотели массово переезжать на Дальний Восток.
«Только сегодня заглянул в социальные сети, увидел, что люди пишут по этому поводу. Они срочно собираются ехать, когда ипотеку дают под 2%. Это радикальное и действенное решение, привлекающее интерес к жизни в регионе. Это важное и яркое событие»,- отметил политтехнолог.
Напомним, что программа льготной ипотеки первоначально может быть запущена сроком на 5 лет, сейчас в регионе действует льготная ставка в 5%. Ее финансируют за счет средств госпрограммы «Развитие Дальнего Востока» и Фонда развития Дальнего Востока. Но после общения с региональными властями Владимир Путин принял решение еще снизить ставку.
«Возможность приобретения жилье – один из важнейших критериев в оценке качества жизни. Но всё зависит от экономики, рабочих мест, доходов. Решение должно приниматься комплексно. За этим стоят и будут реализовываться программы, связанные с развитием экономики, занятости, доходов людей», - предположил дальнейший сценарий развития привлекательности Дальнего Востока Виктор Потуремский.
Владимир Путина акцентировал внимание на то, что суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей Дальневосточного федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.
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