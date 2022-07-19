Инвесторы смогут купить пансионат в Рузском округе Подмосковья
Пансионат «Парус» в Рузском городском округе Подмосковья выставили на торги, заявки по объекту площадью 11,6 гектара будут приниматься до 18 августа, а электронный аукцион пройдет 29 августа. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, пансионат располагается на берегу Озернинского водохранилища. На его территории расположены три спальных корпуса, отапливаемый гараж, столовая, трансформаторная подстанция и другие административные здания. Щербаков отметил, что общая площадь построек составляет 4,4 тысячи «квадратов».
«Этот лот позволит инвесторам реализовать масштабный проект в сфере загородного отдыха», – сказал он.
Так, к объекту удобно доехать по Московскому Большому кольцу с Минского и Новорижского шоссе. Его начальная цена составляет 165,7 миллиона рублей. Подать заявку на участие в электронном аукционе могут все желающие, необходимо лишь зарегистрироваться на электронной площадке «Росэлторг».
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