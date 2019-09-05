Индустриальный парк появится в Тверской области

Региональная индустриальная площадка будет создана в Тверской области на площадке Савёловского станкостроительного завода в Кимрах. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Кимры 5 сентября. По его словам, проект планируется реализовать совместно с корпорацией «Ростех», машиностроителями, а также заинтересованными бизнес-структурами.

Глава региона отметил, что на территории завода есть свободные площадки, на которых можно разместить дополнительные производства, передает пресс-служба правительства Тверской области. Власти региона готовы предоставить резидентам налоговые льготы и другие меры поддержки.

Предполагается, что индустриальный парк заработает с 1 января 2020 года. Савёловский станкостроительный завод был создан в 2016 году.

