Хуснуллин поручил проработать вопрос новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение по строительству нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга будет принято в ближайшие несколько месяцев, сообщает ТАСС.

По его словам, он поручили Автодору и Минтрансу проработать данный вопрос, в том числе «трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации».

Хуснуллин добавил, окончательное решение будет принято после получения предварительной информации.



Ранее обсудить создание новой кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга предложил президент России Владимир Путин, сообщает RT.

