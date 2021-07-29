Хуснуллин поручил проработать вопрос новой кольцевой дороги вокруг Петербурга
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что решение по строительству нового автомобильного обхода Санкт-Петербурга будет принято в ближайшие несколько месяцев, сообщает ТАСС.
По его словам, он поручили Автодору и Минтрансу проработать данный вопрос, в том числе «трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации».
Хуснуллин добавил, окончательное решение будет принято после получения предварительной информации.
Ранее обсудить создание новой кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга предложил президент России Владимир Путин, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- Теннисисты Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
- Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в личном многоборье
- Хуснуллин поручил проработать вопрос новой кольцевой дороги вокруг Петербурга
- Кусок свадебного торта принцессы Дианы уйдёт с молотка
- Новая форма материи открыта с помощью Большого адронного коллайдера
- Московский планетарий спрогнозировал звездопад в ночь на пятницу
- В Японии призвали срочно провести встречу Суги и Путина
- Российские рапиристки выиграли золотые медали Олимпиады-2020 в Токио
- В турецком Мармарисе из-за лесных пожаров эвакуируют туристов
- Площадки «Лето в городе» с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru