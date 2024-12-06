Хинштейн заявил, что поедет в Курскую область в ближайшее время

Новый временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отправится в регион в ближайшее время. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Хинштейн, новый пост — «огромная честь и большая ответственность» для него. Вместе с тем он назвал регион непростым, указав, что «работы много». Политик пообещал сделать все, чтобы выполнить поставленные задачи и завоевать доверие жителей.

«В ближайшее время выдвигаюсь в... область и приступаю к работе», — подчеркнул врио губернатора.

Ранее президент Владимир Путин принял отставку главы Курской области Алексея Смирнова и назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона, напоминает 360.ru.

