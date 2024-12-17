Хинштейн предупредил о поддельных аккаунтах в мессенджерах с его именем
Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные аккаунты временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.
Как отметил Хинштейн, нескольким сотрудникам региональной администрации прислали сообщения якобы от его имени в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Злоумышленники пытались получить персональные и банковские данные.
Хинштейн призвал всех жителей области проявить бдительность.
«Сервисом WhatsApp я не пользуюсь вообще, а свой аккаунт во "ВКонтакте" веду лично, поэтому если и решу кому-то написать, то вопросов в достоверности не возникнет точно», — подчеркнул политик.
Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области вместо ушедшего в отставку Алексея Смирнова. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия политика, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru