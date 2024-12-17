Хинштейн предупредил о поддельных аккаунтах в мессенджерах с его именем

Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные аккаунты временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Хинштейн, нескольким сотрудникам региональной администрации прислали сообщения якобы от его имени в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Злоумышленники пытались получить персональные и банковские данные.

Хинштейн призвал всех жителей области проявить бдительность.

«Сервисом WhatsApp я не пользуюсь вообще, а свой аккаунт во "ВКонтакте" веду лично, поэтому если и решу кому-то написать, то вопросов в достоверности не возникнет точно», — подчеркнул политик.

Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области вместо ушедшего в отставку Алексея Смирнова. Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия политика, напоминает «Свободная пресса».

