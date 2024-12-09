Хинштейн заявил о планах провести ревизию в Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн намерен провести ревизию предшествующей деятельности в регионе. Об этом он заявил на оперативном совещании областного правительства, передает РИА Новости.

Хинштейн заявил, что ночует на рабочем месте

«Я своей стороны буду обращаться... в органы прокуратуры и в Счетную палату с тем, чтобы провести какую-то оценку, ревизию предшествующей деятельности», — указал Хинштейн.

Как отметил врио губернатора, это «нормальная практика» для многих регионов после смены высшего должностного лица. Хинштейн выразил надежду, что ревизии «не пошатнут его веру в человечество».

На минувшей неделе президент Владимир Путин принял отставку главы Курской области Алексея Смирнова и назначил врио губернатора Александра Хинштейна, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Курская ОбластьАлександр Хинштейн

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