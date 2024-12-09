Хинштейн заявил о планах провести ревизию в Курской области
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн намерен провести ревизию предшествующей деятельности в регионе. Об этом он заявил на оперативном совещании областного правительства, передает РИА Новости.
«Я своей стороны буду обращаться... в органы прокуратуры и в Счетную палату с тем, чтобы провести какую-то оценку, ревизию предшествующей деятельности», — указал Хинштейн.
Как отметил врио губернатора, это «нормальная практика» для многих регионов после смены высшего должностного лица. Хинштейн выразил надежду, что ревизии «не пошатнут его веру в человечество».
На минувшей неделе президент Владимир Путин принял отставку главы Курской области Алексея Смирнова и назначил врио губернатора Александра Хинштейна, напоминает «Свободная пресса».
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