Губернатор возмутился отсутствием рабочих на ремонте моста в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился нерадивостью работников подрядной организации, которая отвечает за ремонт моста на дороге из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. Во время проверки на месте не оказалось ни одного рабочего.

Об этом глава региона рассказал в своём Instagram. Для проведения работ в областном центре сегодня была перекрыта часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. По словам главы региона, к своему удивлению он обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего.

«И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Через ремонтируемый мост проложена основная трасса в аэропорт Екатеринбурга. Также путепровод пересекает объездную дорогу, которая даёт возможность проехать из западной части Екатеринбурга в восточную. Закрытие моста на ремонт привело к образованию больших заторов на дорогах.

