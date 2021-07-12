Губернатор возмутился отсутствием рабочих на ремонте моста в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился нерадивостью работников подрядной организации, которая отвечает за ремонт моста на дороге из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. Во время проверки на месте не оказалось ни одного рабочего.
Об этом глава региона рассказал в своём Instagram. Для проведения работ в областном центре сегодня была перекрыта часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. По словам главы региона, к своему удивлению он обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего.
«И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке! Я поручил немедленно вызвать представителя компании «УралДорТехнологии» ко мне на разговор. Так работать нельзя», - подчеркнул Евгений Куйвашев.
Через ремонтируемый мост проложена основная трасса в аэропорт Екатеринбурга. Также путепровод пересекает объездную дорогу, которая даёт возможность проехать из западной части Екатеринбурга в восточную. Закрытие моста на ремонт привело к образованию больших заторов на дорогах.
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