Губернатор Самарской области отменил рабочие встречи из-за коронавируса

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я изолировался у себя на рабочем месте в кабинете, потому что у меня ковид», — рассказал глава региона.

По словам Федорищева, из-за болезни он перенес личные встречи, которые были запланированы на ближайшие дни. Вместе с тем губернатор отметил, что недомогание не повлияет на рабочие процессы. Глава области продолжает работу и обсуждения по телефону и формате видеосвязи.

Ранее коронавирус обнаружили у спикера Госдумы Вячеслава Володина, ему пришлось пропустить заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске, напоминает «Свободная пресса».

