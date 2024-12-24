Губернатор Самарской области отменил рабочие встречи из-за коронавируса
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я изолировался у себя на рабочем месте в кабинете, потому что у меня ковид», — рассказал глава региона.
По словам Федорищева, из-за болезни он перенес личные встречи, которые были запланированы на ближайшие дни. Вместе с тем губернатор отметил, что недомогание не повлияет на рабочие процессы. Глава области продолжает работу и обсуждения по телефону и формате видеосвязи.
Ранее коронавирус обнаружили у спикера Госдумы Вячеслава Володина, ему пришлось пропустить заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru