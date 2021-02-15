Губернатор поручил отремонтировать все медучреждения Подмосковья до осени

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оперативно привести в порядок все медицинские учреждения региона. Ремонт должен быть завершён не позднее сентября. Такая задача поставлена на оперативном совещании с руководящим составом подмосковного правительства и главами городов.

По словам Воробьёва, всё ещё остаются некоторые больницы и поликлиники, которые вызывают только печаль. Ситуация должна быть исправлена, деньги министерством финансов области выделены, передает Радио-1.

По данным главы регионального Минздрава Светланы Стригунковой, в Подмосковье выявлено 158 медицинских учреждений, находящиеся в крайне неудовлетворительном состоянии. Общий объём финансирования для приведения объектов в норму оценивается в 2 миллиарда рублей.

