Губернатор попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить город в зону чрезвычайной ситуации федерального характера после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.
Развожаев указал, что вместе с главой МЧС Александром Куренковым провел заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута после аварии.
«Мы обратились на федеральный уровень с просьбой включить территорию Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера. Сейчас у нас действует режим ЧС регионального масштаба», — отметил губернатор.
По словам Развожаева, из бюджета города уже выделили 78 млн рублей, однако Севастополю могут потребоваться дополнительные деньги на утилизацию отходов. Для возмещения этих затрат нужны средства из федерального бюджета.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике может ухудшиться ситуация с выбросами мазута, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru