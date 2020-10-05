Губернатор Подмосковья вручил награды лучшим учителям области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды победителю и лауреатам конкурса «Учитель года Подмосковья-2020», передает «Радио1».

В понедельник педагоги отмечают свой профессиональный праздник.

«Я бы хотел поблагодарить всех, кто преподает, учит, заботится и наставляет наших детей. Учитель – это особенное призвание, он имеет важное значение в жизни каждого человека», - сказал Воробьев.

Конкурс «Учитель года Подмосковья-2020» проводится в регионе каждый год. Он включает школьный, муниципальный и региональный этапы. Победителем стал учитель математики из гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе Александр Ядрин. Он получил денежную премию в размере 500 тысяч рублей.

Ещё четыре педагога стали лауреатами: учителя физики Мария Пчелкина из Раменского округа и Юрий Уробушкин из г. о. Реутов, учитель английского языка из Коломенского округа Юлия Фролова, учитель русского языка и литературы Олеся Честных из г. о. Подольск. Каждому вручили по 100 тысяч рублей.

