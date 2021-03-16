В Подмосковье до конца 2021 года будут построены 39 школ

Для жителей Московской области в 2021 году построят 39 новых школ. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор напомнил, что Московская область является регионом с самым большим ежегодным приростом населения в России. Воробьев отметил, что в настоящее время население Подмосковья ежегодно увеличивается на 80-90 тысяч человек. По данным губернатора, прирост будет продолжаться и в ближайшие годы.

Глава региона напомнил, что для обеспечения населения социальной инфраструктурой в последние несколько лет были сданы в эксплуатацию 166 школ, 32 из них были достроены в прошлом году. В 2021 году руководство области планирует открыть еще 39 социальных объектов, передает "Радио 1".

