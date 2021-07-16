Губернатор Подмосковья проверил ввод в оборот сельхозземель в Кашире
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ Кашира проверил процесс ввода в оборот сельскохозяйственных земель. Глава региона посетил предприятие «Русское поле», где протестировал технику, приобретённую на субсидии от области, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Воробьев отметил, что власти давно занимаются вводом земли в оборот.
«Когда-то в Московской области было 500 тысяч гектар, сейчас – почти миллион гектар пахотных земель. Это показатель того, что сегодня аграрии получают и прибыль, и поддержку государства: федеральная программа по покупке техники, по освоению земли и, конечно же, технологии. Когда ты используешь самые современные из них, у тебя есть рентабельность и возможность развиваться. Особенно важно это для отдалённых территорий», – цитирует губернатора «Радио 1».
Глава региона отметил, что подмосковные аграрии добиваются хороших результатов, так как могут реинвестировать средства и развивать своё производство.
Как отметил директор ООО «Русское поле» Александр Кошелев, предприятие активно пользуется предоставляемыми областью субсидиями, и благодаря инновациям производит больше с меньшими затратами. В этом году «Русское поле» засеяло на 769 гектарах озимую пшеницу, ещё на 94 га – яровую. Также на площади в 436 га аграрии посеяли яровой ячмень и на 1360 га – яровой рапс.
В период с 2013 по 2020 годы в Подмосковье ввели в сельскохозяйственный оборот более 470 тысяч га неиспользованных земель. Ещё около 45 тысяч га планируется ввести до конца текущего года.
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