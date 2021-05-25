Губернатор Подмосковья проверил производителей экологически чистых ягод
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визит в городской округ Шаховская объехал на мотовездеходе поля, где скоро взойдут голубика и клубника, а также посетил питомник растений, сообщили «Радио 1» в пресс-службе подмосковного правительства.
«Я хочу вам сказать слова благодарности за такую прелесть. Вы очень давно занимаетесь выращиванием деревьев, садовых культур, и большое количество регионов приезжает к вам. Для нас Шаховская – это удалённая территория, и мы сегодня здесь, чтобы поблагодарить вас, может быть, вдохновить на следующее развитие», - сказал губернатор в ходе общения с владельцами «Питомника Саввотеевых», на территории которого выращивают более тысячи видов растений.
Один из работников этого предприятия Корнелиус ван Омерен, приехавший в Россию из Голландии, рассказал Воробьёву о методах борьбы с борщевиком. Губернатор поручил взять совет на вооружение.
Со своей стороны, директор плодопитомника «Ягода-Малина» Александр Жандаров рассказал губернатору, что на предприятии запрещены пестициды, инсектициды и другие подобные препараты, что позволяет выращивать экологически чистые ягоды. По его словам, там используются только природные удобрения и применяется интеллектуальная система орошения, скоро завезут голландских шмелей для опыления.
Производство промышленной ягоды в Московской области составляет сейчас 7% от общего по России. Губернатор поручил к 2023 году довести эту долю до 50% и выйти на первое место по стране.
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