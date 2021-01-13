Губернатор Подмосковья поздравил областных журналистов с Днём российской печати.
13 января 202118:15
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных журналистов и работников СМИ с Днём российской печати.
Губернатор пожелал им успехов и интересных задач.
День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Профессиональный праздник сотрудников печатных изданий, а также работников телевидения, радио и сетевых СМИ, был установлен постановлением Президиума Верховного совета РФ в 1991 году в честь выхода в 1703 году в России первого номера газеты «Ведомости».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Глав УФССП и Росимущества по Волгоградской области подозревают во взяточничестве
- Минздрав Литвы временно приостановил вакцинацию от COVID-19
- Палата представителей США начала рассмотрение импичмента Трампу
- Илья Лагутенко анонсировал выход песни на стихи Осипа Мандельштама
- Минобороны НКР обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
13 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru