Губернатор Подмосковья поздравил областных журналистов с Днём российской печати.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных журналистов и работников СМИ с Днём российской печати.

Губернатор пожелал им успехов и интересных задач.

День российской печати отмечается ежегодно 13 января. Профессиональный праздник сотрудников печатных изданий, а также работников телевидения, радио и сетевых СМИ, был установлен постановлением Президиума Верховного совета РФ в 1991 году в честь выхода в 1703 году в России первого номера газеты «Ведомости».



