Губернатор Подмосковья посетил воспитанников центра социальной реабилитации в Ивантеевке в День защиты детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День защиты детей посетил центр социальной реабилитации «Радость моя» в Ивантеевке и обсудил с работниками дальнейшее развитие центра.

В 2015 году центр получил помещение в Ивантеевке площадью 170 квадратных метра, в нем бесплатно занимаются 300 детей. Губернатор выразил благодарность директору центра Инне Орловой и отметил, что шесть лет назад женщина проводила занятия в своей квартире, после чего было принято решение выделить отдельное помещение.

Сама Орлова рассказала о том, что дети, которые приходят в центр, живут с поведенческими нарушениями, расстройствами аутистического спектра, снижением интеллекта, ментальными особенностями. Она отметила, что состояние детей улучшается от постоянных занятий. По словам гендиректора центра, коллектив - это "большая семья, которая отмечает праздники, дни рождения".

Директор центра добавила, что большинство педагогов сами являются родителями детей с особенностями. В центре доступны занятия с логопедом, психологом, а также арттерапия: танцы, прикладное творчество, изобразительное искусство, театр, занятия для развития мелкой моторики.



В Московской области насчитывается около 27 тысяч детей-инвалидов. Руководство региона поддерживает семьи, выплачивает пособия на школьников, помогает покупать технические средства реабилитации и путёвки на санаторно-курортное лечение, передает "Радио 1".