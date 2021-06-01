Губернатор Подмосковья посетил воспитанников центра социальной реабилитации в Ивантеевке в День защиты детей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в День защиты детей посетил центр социальной реабилитации «Радость моя» в Ивантеевке и обсудил с работниками дальнейшее развитие центра.
В 2015 году центр получил помещение в Ивантеевке площадью 170 квадратных метра, в нем бесплатно занимаются 300 детей. Губернатор выразил благодарность директору центра Инне Орловой и отметил, что шесть лет назад женщина проводила занятия в своей квартире, после чего было принято решение выделить отдельное помещение.
Сама Орлова рассказала о том, что дети, которые приходят в центр, живут с поведенческими нарушениями, расстройствами аутистического спектра, снижением интеллекта, ментальными особенностями. Она отметила, что состояние детей улучшается от постоянных занятий. По словам гендиректора центра, коллектив - это "большая семья, которая отмечает праздники, дни рождения".
Директор центра добавила, что большинство педагогов сами являются родителями детей с особенностями. В центре доступны занятия с логопедом, психологом, а также арттерапия: танцы, прикладное творчество, изобразительное искусство, театр, занятия для развития мелкой моторики.
В Московской области насчитывается около 27 тысяч детей-инвалидов. Руководство региона поддерживает семьи, выплачивает пособия на школьников, помогает покупать технические средства реабилитации и путёвки на санаторно-курортное лечение, передает "Радио 1".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- В Москве обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на параде Победы
- Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон для выступления в Сенате
- Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пытавшегося покончить с собой в суде
- Карло Анчелотти стал главным тренером мадридского «Реала»
- СМИ: Политик Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба
- СК наградил учеников подвергшейся нападению казанской школы
- Стало известно, сколько электрокаров планируют выпускать в России к 2030 году
- Кадыров оказался самым богатым среди губернаторов
- В Словакии стартовала регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V»
- Собянин утвердил названия 19 площадей, улиц и скверов Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru