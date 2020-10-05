Губернатор Подмосковья поручил проверить оснащение медучреждений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главам городских округов убедиться в достаточном оснащении медицинских учреждений машинами для перевозки врачей, сообщает корреспондент «Радио 1».

«Ещё раз хочу подчеркнуть и дать указания главам муниципалитетов: убедитесь в достаточном количестве на вашей территории разъездных [машин]», - сказал губернатор в ходе совещания с зампредами правительства и главами округов.

Он пояснил, что это позволяет на поликлиническом звене, на первом, самом низком уровне, оказать внимание человеку.

Губернатор также поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в Подмосковье.



