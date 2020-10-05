Губернатор Подмосковья поручил проверить оснащение медучреждений
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главам городских округов убедиться в достаточном оснащении медицинских учреждений машинами для перевозки врачей, сообщает корреспондент «Радио 1».
«Ещё раз хочу подчеркнуть и дать указания главам муниципалитетов: убедитесь в достаточном количестве на вашей территории разъездных [машин]», - сказал губернатор в ходе совещания с зампредами правительства и главами округов.
Он пояснил, что это позволяет на поликлиническом звене, на первом, самом низком уровне, оказать внимание человеку.
Губернатор также поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в Подмосковье.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Бизнесмен из списка Forbes призвал Путина вмешаться в карабахский конфликт
- Учёные РАН создали новый прибор для наблюдений за Солнцем
- Спецназ Киргизии начал разгон митинга против итогов выборов
- Пресс-секретарь Дональда Трампа заразилась коронавирусом
- Медведь убил рабочего в Московском цирке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru