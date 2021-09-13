Губернатор Подмосковья открыл первый этап веломаршрута Москва-Петербург
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и предприниматель Роман Абрамович открыли пилотный участок велосипедного маршрута «Вело 1» в Дмитровском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Длина трассы составляет 20 километров, она идет вдоль Канала имени Москвы. Предполагается, что маршрут станет частью маршрута Москва - Санкт-Петербург общей протяженностью более 1000 километров. В Московской области будет расположено 137 километров трассы. В рамках маршрута будет обустроено 56 километров велодорожек.
«В последнее время большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни. Благодаря сотрудничеству с разными компаниями и, в частности, с Романом Аркадьевичем, реализуются проекты по созданию веломаршрутов», - цитирует губернатора «Радио 1».
По данным правительства региона, велосипед набирает популярность среди жителей Подмосковья. Власти намерены обустроить веломаршруты в каждом округе, чтобы связать между собой парки и и исторические места.
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