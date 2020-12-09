Госдума приняла закон о переходе Волгоградской области на московское время

Госдума приняла закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.

Теперь регион относится не к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4), а ко 2-й (МСК, московское время, UTC+3).

Госдума одобрила перевод Волгоградской области на московское время

Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) в 2018 году по результатам референдума, а 1 июля нынешнего года жителям предложили проголосовать о возращении московского времени и 65% граждан выступили «за».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:Волгоградская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры