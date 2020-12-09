Госдума приняла закон о переходе Волгоградской области на московское время
9 декабря 202014:30
Госдума приняла закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.
Теперь регион относится не к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4), а ко 2-й (МСК, московское время, UTC+3).
Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) в 2018 году по результатам референдума, а 1 июля нынешнего года жителям предложили проголосовать о возращении московского времени и 65% граждан выступили «за».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru