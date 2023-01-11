Голикова назвала размер прожиточного минимума в новых субъектах РФ

Размер среднего прожиточного минимума с начала текущего года в ДНР и ЛНР составляет 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях - 11 644 рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Также, по ее словам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года будет таким же, как и в других субъектах - 16 242 рубля.

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МРОТ вводится на территории новых регионах впервые.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал как можно оперативнее решать проблемы жителей так называемых новых регионов. Сложная ситуация там – не может быть причиной откладывания решения проблем, заявил глава государства на совещании с членами кабинета министров.

