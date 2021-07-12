Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии мэра Кисловодска Александра Курбатова, сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что главе Кисловодска, который получил тяжёлую травму после падения с электросамоката, была проведена операция.
«Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья пациента», - отметили в мэрии.
Ранее во время прогулки на электросамокате Курбатов неудачно упал и ударился головой об асфальт, сообщает телеканал «МИР 24». На лечение его перевели в Москву в исследовательский центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
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