Главу Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии мэра Кисловодска Александра Курбатова, сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что главе Кисловодска, который получил тяжёлую травму после падения с электросамоката, была проведена операция.

«Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья пациента», - отметили в мэрии.

Ранее во время прогулки на электросамокате Курбатов неудачно упал и ударился головой об асфальт, сообщает телеканал «МИР 24». На лечение его перевели в Москву в исследовательский центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:ДТПМэрОперация
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