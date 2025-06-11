Главу филиала «Россельхозбанка» в Орле задержали за перевод 2,4 млн евро за рубеж

Директора орловского филиала «Россельхозбанка» задержали по подозрению в незаконном переводе за границу 2,4 млн евро. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как отметили в ведомстве, правоохранители вскрыли и пресекли противоправную деятельность фигуранта, причастного к превышению должностных полномочий. По данным ФСБ, директор знал о корпоративном споре у клиента банка, «Мценского мясоперерабатывающего комбината», но организовал перевод средств по фиктивному контракту зарегистрированной в Сингапуре компании. Ущерб банку составил 167 млн 715 тысяч рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело о превышении полномочий, фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Симферополя, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, пишет 360.ru.

