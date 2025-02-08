Главу Балтийска и его зама задержали по делу о взятке

Главу города Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Калининградской области.

По данным правоохранителей, 15 января Коваленко передал Мельникову не менее 575 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Следственные органы возбудили против чиновников уголовное дело.

«Мельников подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершении передачи взятки (пункт "б" часть 4 статья 291 УК РФ)», — указали в региональном СК.

Фигуранты задержаны в качестве подозреваемых, с ними проводятся следственные действия, по месту жительства и работы проходят обыски.

Ранее в подмосковном Серпухове бывшего высокопоставленного сотрудника администрации и трех его сообщников задержали по обвинению в коррупции.

