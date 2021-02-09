Главный педиатр Москвы рассказал об оснащении детских больниц необходимым оборудованием
Главный педиатр Москвы рассказал об оснащении детских больниц необходимым оборудованием
Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что работа врача в детской больнице не возможна без использования современной аппаратуры. Помимо лабораторного и другого оборудования, важное диагностическое значение имеет высокоразрешающая ультразвуковая техника, видеоэндоскопические стойки, которые необходимы как для диагностики, так и для миниинвазивных эндоскопических операций.
Также, по его словам, не стоит забывать о важности лучевой диагностики (МРТ и КТ). В практической работе московского детского врача без этого оборудования невозможно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Особый акцент нужно сделать на реанимационное оборудование (ИВЛ, мониторы слежения и др.). Это особенно актуально для спасения и выхаживания новорожденных детей, родившихся с тяжелыми критическими состояниями.
Исмаил Османов подчеркнул, что депздравом Москвы проводится мониторинг используемого в медучреждениях оборудования с учетом появления новой высокоразрешающей медицинской техники, а также с учетом износа имеющегося.
«Формат «жизненного цикла» дает нам возможность не только закупать технически сложное оборудование напрямую по выгодной цене, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 10 лет в рамках одного контракта», - отметил Османов.
Он добавил, что в ДГКБ им. З.А. Башляевой оборудование регулярно обновляется с начала модернизации московского здравоохранения. Так, прошлом году были закуплены новая эндоскопическая аппаратура и реанимационное оборудование и другое. В процессе установки находятся аппараты КТ и МРТ. Буквально недавно произведена замена кислородной станции.
Между тем, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ремонт трех центров амбулаторной онкологической помощи будет завершен в Москве в 2021 году. Об этом градоначальник рассказал в ходе осмотра работ по капитальному ремонту здания центра амбулаторной онкологической помощи городской клинической больницы №40.
Он отметил, что, несмотря на пандемию, объем стационарной помощи онкобольным увеличился более, чем на треть. Были созданы шесть онкологических центов с мощными лабораториями, выстроена логистика оказания помощи больным.
Параллельно в этих же онкоцентрах, базой которых являются мощные онкологические стационары, создаются амбулаторные центры. По словам Собянина, на данный момент их создано восемь.
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