Главный педиатр Москвы рассказал об оснащении детских больниц необходимым оборудованием

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал, что работа врача в детской больнице не возможна без использования современной аппаратуры. Помимо лабораторного и другого оборудования, важное диагностическое значение имеет высокоразрешающая ультразвуковая техника, видеоэндоскопические стойки, которые необходимы как для диагностики, так и для миниинвазивных эндоскопических операций.

Также, по его словам, не стоит забывать о важности лучевой диагностики (МРТ и КТ). В практической работе московского детского врача без этого оборудования невозможно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь. Особый акцент нужно сделать на реанимационное оборудование (ИВЛ, мониторы слежения и др.). Это особенно актуально для спасения и выхаживания новорожденных детей, родившихся с тяжелыми критическими состояниями.

Исмаил Османов подчеркнул, что депздравом Москвы проводится мониторинг используемого в медучреждениях оборудования с учетом появления новой высокоразрешающей медицинской техники, а также с учетом износа имеющегося.

«Формат «жизненного цикла» дает нам возможность не только закупать технически сложное оборудование напрямую по выгодной цене, но и гарантировать его бесперебойную работу и обслуживание поставщиком в течение 10 лет в рамках одного контракта», - отметил Османов.

Он добавил, что в ДГКБ им. З.А. Башляевой оборудование регулярно обновляется с начала модернизации московского здравоохранения. Так, прошлом году были закуплены новая эндоскопическая аппаратура и реанимационное оборудование и другое. В процессе установки находятся аппараты КТ и МРТ. Буквально недавно произведена замена кислородной станции.