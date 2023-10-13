Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил происхождение громких звуков, которые могут раздаваться со стороны Северного мола. По словам главы города, там организована тренировка расчётов противоподводно-диверсионной обороны.
Как уточнил Развожаев, соответствующее предупреждение получено от Черноморского флота России. Помимо этих тренировочных мероприятий организованы учения по поисково-спасательному обеспечению в черноморской акватории.
Накануне вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после отбоя тревоги губернатор также заявил о тренировке расчётов ППДО в районе Южного мола.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru