Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил происхождение громких звуков, которые могут раздаваться со стороны Северного мола. По словам главы города, там организована тренировка расчётов противоподводно-диверсионной обороны.

Как уточнил Развожаев, соответствующее предупреждение получено от Черноморского флота России. Помимо этих тренировочных мероприятий организованы учения по поисково-спасательному обеспечению в черноморской акватории.

Накануне вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после отбоя тревоги губернатор также заявил о тренировке расчётов ППДО в районе Южного мола.

