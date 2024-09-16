Глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность после выборов
Глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса, избранный на этот пост во время голосования 6-8 сентября, умер, не успев вступить в должность. Об этом написал глава Амурского муниципального района Павел Боровлев в Telegram-канале.
«Вчера скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители... избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог», — сообщил Боровлев.
По данным коллег чиновника, причиной его смерти стал инфаркт. Алексею Кыссе было 44 года.
Чиновник победил на выборах главы села Эльбан как самовыдвиженец, он получил 33,1% (890) голосов. В связи со смертью Кыссы выборы в поселении проведут заново.
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