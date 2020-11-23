Глава Подмосковья проверил работу медцентра в Дубне
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу нового хирургического центра, который открылся в Дубненской городской больнице в марте.
В нем появились несколько новых хирургических отделений, скоро откроется отделение детской хирургии, передает «Радио1».
В штате свыше 200 квалифицированных сотрудников. После модернизации медцентра число проведенных в нем операций утроилось и составило 3,5 тысячи, этого показателя удалось достичь даже на фоне пандемии.
Также глава области вручил награды медперсоналу за труд в условиях пандемии коронавируса.
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