Глава Подмосковья проверил работу медцентра в Дубне

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу нового хирургического центра, который открылся в Дубненской городской больнице в марте.

В нем появились несколько новых хирургических отделений, скоро откроется отделение детской хирургии, передает «Радио1».

В штате свыше 200 квалифицированных сотрудников. После модернизации медцентра число проведенных в нем операций утроилось и составило 3,5 тысячи, этого показателя удалось достичь даже на фоне пандемии.

Также глава области вручил награды медперсоналу за труд в условиях пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Больницы
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