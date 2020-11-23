Глава Подмосковья проверил работу медцентра в Дубне

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу нового хирургического центра, который открылся в Дубненской городской больнице в марте.

В нем появились несколько новых хирургических отделений, скоро откроется отделение детской хирургии, передает «Радио1».

В штате свыше 200 квалифицированных сотрудников. После модернизации медцентра число проведенных в нем операций утроилось и составило 3,5 тысячи, этого показателя удалось достичь даже на фоне пандемии.

Также глава области вручил награды медперсоналу за труд в условиях пандемии коронавируса.

